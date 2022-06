Covid, in Puglia 6557 nuovi casi e 6 decessi: ricoveri in aumento

Sono 6mila 557 i nuovi casi Covid registrati in Puglia: I dati sono riportati nel bollettino di oggi, mercoledì 29 giugno, su un totale di 27mila 123 test giornalieri. Il numero più alto di nuovi positivi si registra nella provincia di Bari (1990), seguono poi Lecce (1505), Foggia (919), Taranto (792), Brindisi (625), Bat (623), i residenti fuori regione (93) e i casi in provincia in via di definizione (30). Sono 6, invece, i decessi causati dalle complicanze del virus. Gli attuali positivi, quindi, sono 43mila 416 (ieri erano 39mila 692).

In aumento, anche, i ricoveri: 299 in area non critica (+19) e 12 (+2) quelli in terapia intensiva. Sono invece 1.148.336 le persone guarite. Nello specifico, al Perrino sono ricoverate 22 persone tra Malattie infettive 12/20; Pneumologia 1/2; Area mista 9. Ad Ostuni sono 4 pazienti in Medicina Interna. Il post Covid di Mesagne ospita 7 persone. Il bollettino di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, è consultabile al seguente link.