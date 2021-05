Covid: decessi in calo, nel Brindisino 56 persone in ospedale

E’ in costante calo il numero di decessi per Covid-19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono morte 7 persone, rispetto ai 10 decessi registrati ieri. La lenta ritirata estiva del virus è confermata anche dagli altri indicatori, da settimane in discesa. Il numero dei nuovi positivi, stando al bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 29 maggio) dalla Regione, è par a 269. La Provincia di Brindisi è terza per numero di nuovi casi (46), dopo quelle di Bari (61) e Taranto (50). Poi si registrano 40 nuovi contagi nel Leccese, 32 nel Foggiano e 38 in provincia Bat. Due sono di provincia di residenza non nota.

Altre 1000 persone sono guarite, per un totale di 217.472 guarigioni dall’inizio della pandemia. Altri 51 posti letto si sono liberati, per un totale di 671 persone attualmente ricoverate. Il numero degli attuali positivi scende così a 26.223, il 97,4 percento dei quali in cura a casa. I sette decessi sono così distribuiti: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test: 217.472 sono i pazienti guariti; 26.223 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187 così suddivisi: 94.452 nella Provincia di Bari; 25.195 nella Provincia di Bat; 19.242 nella Provincia di Brindisi; 44.719 nella Provincia di Foggia; 26.407 nella Provincia di Lecce; 38.986 nella Provincia di Taranto; 797 attribuiti a residenti fuori regione; 389 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Nel Brindisino sono 56 le persone attualmente ricoverate. All’ospedale di Ostuni, probabilmente prossimo a un ritorno alle ordinarie attività no Covid, sono rimasti appena 5 pazienti. Al Perrino, invece, ci sono 14 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 12 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 4 pazienti a Mesagne, 3 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.