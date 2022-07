Covid, Puglia: l'ondata estiva non arretra, ma in pochi finiscono in ospedale

Il dato più incoraggiante è quello riguardante i decessi. Nelle ultime 24 ore nessuna persona con Covid ha perso la vita in Puglia. Non succedeva da tempo. Per il resto, il bollettino epidemiologico diramato oggi (domenica 3 luglio) dalla Regione, conferma l’andazzo delle ultime due settimane. Nuovi casi e attuali positivi aumentano, ma l’aumento dei ricoveri è contenuto.

La distribuzione dei nuovi casi

In un giorno si sono registrati 5.440 nuovi casi (6.968 ieri) a fronte di 18.537 test eseguiti (21.875 ieri). I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.555; provincia di Bat, 486; provincia di Brindisi, 641; provincia di Foggia, 616; provincia di Lecce, 1.328; provincia di Taranto, 715; residenti fuori regione, 88; provincia in definizione, 11.

I ricoveri

La situazione negli ospedali è sotto controllo. In un giorno sono stati occupati altri tre posti letto, per un totale di 341. In terapia intensiva, invece, le persone ricoverate sono 14: stesso numero rilevato ieri. In provincia di Brindisi sono ricoverate 24 persone. All’ospedale Perrino si trovano 15 pazienti in Malattie infettive e quattro in Pneumologia. L’area mista ne ospita 13. Nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni si trovano invece cinque persone. Il post Covid di Mesagne ospita sette pazienti.

I dati totali

Il numero di attuali positivi aumenta di oltre 3mila unità, per un totale di 55.906 (fino a ieri erano 52.666). Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.224.665 casi totali, a fronte di 11.447.309 test eseguiti. Sono 1.160.125 le persone guarite; 8.634 quelle decedute.