Covid, frenano contagi e ricoveri: nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 2.209 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia con 20.437 tamponi registrati nelle ultime 24 ore. Sono i dati quanto del bollettino diramato oggi, domenica 30 gennaio 2022, dalla Regione, dove non si riportano decessi da Covid. In provincia di Bari i casi maggiori con 689 persone positive. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia: Bat: 214; provincia di Brindisi: 189; provincia di Foggia: 300; provincia di Lecce: 482; provincia di Taranto: 300; residenti fuori regione: 16; provincia in definizione: 19.

Le persone attualmente positive al Covid in Puglia oggi sono 140.665. Un solo paziente in più, rispetto a ieri, sia in area non critica che in terapia intensiva: rispettivamente 732 e 62. Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino in Pneumologia ci sono 14 pazienti su 28 posti disponibili, in Medicina interna 11 su 15, in Malattie infettive 13 su 20, in Terapia intensiva 4 su 28, in Area Covid 3 su 10, in Area Covid Pediatria 3 su 10. All'ospedale di Ostuni in Medicina interna ci sono 26 pazienti su 28 posti, in Pneumologia 18 su 20. Il Post Covid di Mesagne ospita 8 persone su 12 posti, quello di Ceglie Messapica 11 su 12.