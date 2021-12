Covid, Puglia: continua il calo dei ricoveri, 249 nuovi contagi

Continua il calo di ricoveri di pazienti affetti da Covid 19 in Puglia. Sono infatti 129 le persone attualmente in cura in area non critica, quattro in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva invece sono ancora 21 i ricoverati. Il dato emerge dal bollettino diramato oggi (domenica 5 dicembre) dalla Regione Puglia, che conferma l’andamento stazionario dei nuovi casi giornalieri. In un giorno si sono registrati 249 nuovi contagi, a fronte di 19.343 tamponi effettuati (ieri si erano avuti 369 casi, su 23.422 test eseguiti). Fortunatamente nessun decesso nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 58; provincia di Bat, 34; provincia di Brindisi, 28; provincia di Foggia, 93; provincia di Lecce, 25; provincia di Taranto, 10; residenti fuori regione, 1; provincia in definizione, -1.

Il numero di attuali positivi sale di 101 unità, per un totale di 4.600. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 280.964 casi totali, a fronte di 4.887.760 test eseguiti. Sono 269.470 le persone guarite, 6.894 i deceduti.