Covid, Puglia: in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva, in calo negli altri reparti

Ancora in aumento i casi di positività al Covid-19 nella regione Puglia. In appena 24 ore sono 251, 27 in più rispetto a ieri (giovedì 4 novembre 2021) su 20.339 test giornalieri. Una persona risulta deceduta.

I casi per provincia: Provincia di Bari: 106, Provincia di Bat: -5, Provincia di Brindisi: 23, Provincia di Foggia: 35, Provincia di Lecce: 37, Provincia di Taranto: 48, Residenti fuori regione: 1, Provincia in definizione: 6.

Le persone attualmente positive sono 3.227. Sono tre, invece, i nuovi ingressi nelle terapie intensive degli ospedali pugliesi: 20 a fronte dei 17 registrati ieri, giovedì 4 novembre. Lieve calo, invece, dei ricoverati in area non critica: 143 (erano 146 ieri).