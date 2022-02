Covid, Puglia: stabili contagi e ricoveri, altre quattro persone decedute

BRINDISI – Sempre stazionaria la situazione della pandemia in Puglia, con la quarta ondata che gradualmente perde vigore. Il bollettino diramato oggi (lunedì 7 febbraio) dalla Regione risente, come sempre, della riduzione del numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Sono dunque 2.455 i novi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 31.744 test effettuati. Altre 4 persone hanno perso la vita. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 706; provincia di Bat, 187; provincia di Brindisi, 193; provincia di Foggia, 375; provincia di Lecce, 645; provincia di Taranto, 209; residenti fuori regione, 17, provincia in definizione, 13.

I ricoveri

Stabile anche l’andamento dei ricoveri In area non critica infatti sono ricoverate 750 persone, una in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, il dato, pari a 70, è uguale a quello di domenica. All’ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate 51 persone: 13 in Malattie infettive; 15 in Pneumologia; 13 in Medicina interna; 10 in Terapia intensiva. Nell’area Covid adulti si trovano 4 pazienti. Sono 3, invece, i bambini ricoverati in area Covid pediatria. Presso l’ospedale di Ostuni si trovano invece 34 pazienti: 12 in Pneumologia e 22 in Medicina interna.

Dati complessivi

Le persone attualmente positive sono 105.994. Dall’inizio della pandemia registrati 645.493 casi totali, a fronte di 8.051.192 test eseguiti. Sono 7.322 le persone guarite; 7.322, quelle decedute.