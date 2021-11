Covid, 166 nuovi positivi in Puglia e due decessi: ricoveri in lieve aumento

Restano stabili i ricoveri all'ospedale Perrino di Brindisi dove sono sempre 7 le persone in Malattie Infettive a differenza del dato regionale, invece, che vede nuovi 4 ingressi in area non critica ed 1 in Terapia Intensiva rispetto al bollettino epidemiologico di ieri (sabato 6 novembre). In appena 24 ore, nella regione Puglia salgono a 146 i ricoverati negli ospedali regionali e a 20 i pazienti in Terapia Intensiva.

Quanto ai nuovi positivi, invece, i dati diramati oggi (domenica 7 novembre) al dipartimento di Prevenzione della Salute registrano 166 casi su 16.895 test effettuati e 2 decessi, portando così, rispettivamente, a 3.447 gli attuali positivi e a 6.849 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 41; Provincia di Bat: 15; Provincia di Brindisi: 26; Provincia di Foggia: 41; Provincia di Lecce: 26, Provincia di Taranto: 15; residenti fuori regione: 1.