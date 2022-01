Record contagi: oltre 8mila in Puglia, 15 le persone decedute

Una Puglia che rischia il passaggio alla zona gialla, sferzata dall'ondata di contagi legata alla diffusione della variante Omicron, quella che si evince dal quadro epidemiologico del bollettino odierno, sabato 8 gennaio 2022, che registra un record della quarta ondata, almeno fino ad oggi. Sono oltre 8mila i nuovi positivi, per esattezza 8.980 casi su 86.747 test effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 10,3 per cento. Balzo, anche, dei decessi: sono 15 in tutta la regione.





I nuovi casi di positività al Covid-19 sono così distribuiti: Provincia di Bari: 3.340; Provincia di Bat: 717; Provincia di Brindisi: 699Provincia di Foggia: 1.135; Provincia di Lecce: 1.953; Provincia di Taranto: 996; Residenti fuori regione: 108; Provincia in definizione: 32. Le persone attualmente positive sono 57.850. Quanti agli ingressi in ospedale, salgono di 22 unità i ricoveri in area non critica rispetto a ieri, vanerdì 7 gennaio: sono 430. Solo 5 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore nelle terapie intensive pugliesi: sono 39. Al Perrino sono ricoverati 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia e 9 in Medicina interna. Il post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti.