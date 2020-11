Pandemia: nuovi contagi in calo ma altri 22 decessi in Puglia

Sono 766 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore: 288 in meno rispetto all'impennata di 1054 nuovi contagi rilevata ieri. Stando ai dai forniti dalla Regione Puglia tramite il bollettino epidemiologico, i tamponi effettuati in un giorno sono stati 6.723. Nel Brindisino vi sono 65 nuovi casi (dato in calo rispetto ai 91 nuovi contagi di ieri). I nuovi positivi sono così suddivisi: 160 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 167 nella provincia Bat, 203 in provincia di Foggia, 63 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Altre 22 persone, purtroppo, hanno perso la vita: 4 in provincia di Bari, 9 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.253 test: 7.677 sono i pazienti guariti; 17.187 sono i casi attualmente positivi. Il dato dei ricoveri è in leggero aumento: 1003 i pazienti Covi ricoverati nelle strutture pugliesi, rispetto ai 1000 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 25.701, così suddivisi: 10.106 nella Provincia di Bari; 2.858 nella Provincia di Bat; 1.843 nella Provincia di Brindisi; 6.233 nella Provincia di Foggia; 1.855 nella Provincia di Lecce; 2.625 nella Provincia di Taranto; 181 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

I sindaci continuano a fornire aggiornamenti sull’andamento della pandemia nei rispettivi Comuni. A Erchie il numero dei positivi è salito a 15. “La gravità della pandemia è a tutti nota – dichiara il primo cittadino, Pasquale Nicolì - e non spetta a me rammentarvela poiché disponiamo di tutti i mezzi di informazione atti a conoscere e valutarne le possibili ricadute su tutti noi”. Stesso numero di persone positive (15), viene registrato anche a San Donaci. A San Vito dei Normanni vi sono complessivamente 13 persone contagiate, di cui 13 fuori regione. A Ceglie Messapica sono 24 i cittadini risultati positivi così suddivisi per età: 1 sono sotto i 10 anni; 7 nella fascia 10-18 anni; 10 fra i 30 e i 60 anni; 3 hanno poi di 75 anni; 19 cittadini prevalentemente appartenenti agli stessi nuclei familiari sono in isolamento fiduciario in attesa di tampone.