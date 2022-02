In Puglia scende la pressione negli ospedali ma sono 18 i decessi nelle ultime 24 ore

Scende in tutti i reparti ospedalieri pugliesi l'occupazione dei posti letto: secondo il monitoraggio Agenas, ad oggi nelle Terapia intensive il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid è passato dal 14 al 13 per cento, mentre nell'area non critica, cioè i reparti di Malattie infettive e pneumologia, è sceso dal 26 al 25 per cento.

Il dato giornaliero, invece, conta 747 persone ricoverate in area non critica (erano 732 ieri martedì 8 febbraio 2022), stabili i numeri delle terapie intensive che si attesta a 67. Quanto agli ospedali del Brindisino, al Perrino ci sono, in Malattie infettive 12 persone, in Pneumologia 13, in Medicina interna 13, in Terapia intensiva 9, in Area Covid 11 e in Area Covid Pediatria 6. Ad Ostuni sono 10 in Pneumologia e 20 in Medicina interna 20. Nel post Covid di Ceglie Messapica sono ricoverate 7 persone, 12 invece a Mesagne e 4 a Cisternino.

Quanto ai nuovi casi registrati nella Puglia, il bollettino odierno (mercoledì 9 febbraio 2022) conta 4.944 nuovi casi su 41.383 test giornalieri e 18 persone decedute. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 1.374; Provincia di Bat: 330; Provincia di Brindisi: 456; Provincia di Foggia: 852; Provincia di Lecce: 1.278; Provincia di Taranto: 587, Residenti fuori regione: 28, Provincia in definizione: 39. Sono 102.430 le ersone attualmente positive.