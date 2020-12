Covid: balzo di contagi in Puglia, nel Brindisino altri 4 decessi

La pandemia ancora non arretra in Puglia. Nelle ultime 24 ore il numero di persone ricoverate per Covid è salito a 1643: 45 in più rispetto a ieri. Un incremento di questo tipo non si registrava da settimane. Evidente l'inversione di un trend che fino a pochi giorni fa era di segno contrario. Stando ai dati forniti della Regione tramite il bollettino epidemiologico, i nuovi contagi sono 645. Fra ieri (domenica 27 dicembre) e oggi sono stati processati 4.147 tamponi, quasi 3 mila in più rispetto ai 1748 registrati il 27 dicembre, ma con ogni probabilità solo da domani i laboratori torneranno a lavorare a pieno regime. Il dato incoraggiante è quello dei guariti: anche oggi più di mille (1079, per un totale di 31533 dall’inizio della pandemia). Decisamente negativo, invece, il numero dei decessi: ben 47, di cui quattro in provincia di Brindisi.

I nuovi casi sono così distribuiti: 219 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia Bat, 269 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 47 decessi: 16 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.012.689 test: 31.533 sono i pazienti guariti; 53.157 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.084, così suddivisi: 33.560 nella Provincia di Bari; 9.960 nella Provincia di Bat; 6.281 nella Provincia di Brindisi; 19.381 nella Provincia di Foggia; 6.781 nella Provincia di Lecce; 10.536 nella Provincia di Taranto; 501 attribuiti a residenti fuori regione; 84 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri nel Brindisino

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 65 persone, 2 in meno rispetto a ieri, fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. La struttura della Città Bianca ospita attualmente 4 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 6 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Tra ieri e oggi quattro decessi. Una donna di 91 anni è morta a Ostuni in Pneumologia e tre uomini al Perrino: un paziente di 69 e uno di 70 anni in Rianimazione e uno di 88 in Pneumologia. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne, 9 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.