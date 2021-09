Covid, Puglia: aumentano i contagi e altri tre decessi, ma ricoveri in calo

Sono 181 le persone attualmente ricoverate in area non critica, di cui 10 presso l'ospedale Perrino di Brindisi, e 20 in terapia intensiva

Calano i ricoveri sia in area non critica che in terapia intensiva. Queste le indicazioni più confortanti che emergono dal bollettino epidemiologico diramato oggi (mercoledì 22 settembre) dalla Regione Puglia. Aumentano, invece, i contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 196 nuovi casi, in aumento rispetto ai 110 di ieri, a fronte di un minore numero di tamponi effettuati: 12.337 quelli rilevati oggi, rispetto ai 14.436 di ieri. Altre tre persone, purtroppo, hanno perso la vita. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 92; provincia di Brindisi, 15; provincia di Foggia, 21; provincia di Lecce, 40; provincia di Taranto, 13; residenti fuori regione, 5; provincia in definizione, 0.

Ma il dato da monitorare con attenzione, come ormai noto, è appunto quello dei ricoveri. Attualmente sono ricoverati in area non critica 181 pazienti: 15 in meno rispetto ai 196 di ieri. Calano di due unità, da 22 a 20, anche i ricoveri in terapia intensiva. L’ospedale Perrino di Brindisi ospita attualmente 5 pazienti nel reparto di Malattie infettive e altrettanto in Pneumologia. Presso il post Covid di Mesagne si trovano 5 persone.

In un giorno sono guarite altre 270 persone, per un totale di 257.751 dall’inizio della pandemia. Scende così a 3.048 il numero di attualmente positivi: 77 in meno rispetto a ieri. Complessivamente da marzo 2020 si sono registrati in Puglia 267.567 casi totali di positività al Covid, a fronte di 3.573.025 test effettuati. In tutto sono decedute 6.768 persone.