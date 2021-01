Coronavirus, Puglia: altri 30 decessi, aumentano i ricoveri

Resta alto il numero di decessi per Covid in Puglia. Nelle ultime 24 ore altre 30 persone hanno perso la vita (appena due in meno rispetto a ieri). E’ in calo, invece, la curva dei contagi. Stando ai dati forniti dalla Regione Puglia tramite il bollettino epidemiologico, in un giorno si sono registrati 995 nuovi casi, a fronte di 11.790 tamponi effettuati. I ricoverati, però, tornano ad aumentare di 34 unità, salendo a quota 1583. Altre 1632 persone sono guarite, per un totale di 60729 guariti dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti: 272 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia Bat, 121 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 11 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.264.811 test: 60.729 sono i pazienti guariti; 53.715 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 117.506, così suddivisi: 44.810 nella Provincia di Bari; 13.196 nella Provincia di Bat; 8.456 nella Provincia di Brindisi; 24.924 nella Provincia di Foggia; 9.707 nella Provincia di Lecce; 15.723 nella Provincia di Taranto; 578 attribuiti a residenti fuori regione; 112 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoverati in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 69 persone, fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita 17 pazienti in Medicina interna e 8 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. Ieri un decesso: un paziente di 77 anni in Pneumologia. I Post Covid ospitano 6 pazienti a Mesagne, 5 a Ceglie Messapica, 2 a Cisternino.