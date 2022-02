Covid, quasi 5mila nuovi contagi e 7mila guariti in un giorno. Dieci decessi

Sono 4.498 i nuovi casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 34.814 i test eseguiti e 7011 i guariti. Dieci persone, invece, hanno perso la vita. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 1.264 contagi, a seguire Lecce. con 1.155, poi Foggia con 726, Taranto con 566, Brindisi con 405, Bat con 331. Residenti fuori regione 31, provincia in definizione 20.

Situazione ricoveri

Le persone attualmente positive sono 92.071, di queste 727 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 737), 64 in Terapia intensiva (ieri erano 67). Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate 15 persone, i posti letto a disposizione sono 20. In pneumologia 18 su 28, in Medicina interna 9 su15, in Terapia intensiva 6 su 28. In Area Covid 8 su 10, in Area Covid Pediatria 7 su 10. All'ospedale di Ostuni ci sono 5 persone su 20 posti in Penumologia, 17 su 28 in Medicina Interna. Il post covid di Ceglie Messapica ospita 8 pazienti su 12, quello di Mesagne 11 su 16 e quello di Cisternino 9 su 11.

Dati complessivi

I casi totali sono 692.126, i tamponi eseguiti 8.400.527. Le persone guarite 592.584, quelle decedute 7.471. Casi totali per provincia: Bari 231.972, Bat 69.280, Brindisi 64.694, Foggia 108.291, Lecce 116.147, Taranto 94.449. Residenti fuori regione: 5.013. Provincia in definizione: 2.280

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 1.400 dosi di vaccino anti Covid: fra queste, 33 da Conforama a Fasano, 266 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 238 nella struttura tensostatica di Oria, 196 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Sono state 16 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 78 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri (martedì 16 febbraio 2022) sono state 207.