Covid: altri 8 decessi e 1200 nuovi casi in un giorno. Oltre 1500 i guariti

Altri otto decessi in Puglia di persone positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 1.205 e i tamponi effettuati 10.676. Il più alto numero di nuovi contagi si registra nella Asl di Bari, sono 374. A seguire Lecce con 253, Taranto 193, Foggia 186, Bat 95, Brindisi 88. Residenti fuori regione 12, provincia in definizione: 4.

Le persone attualmente positive sono 25.822 di queste 264 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza si contano 1.135.785 casi e 11.049.547 test eseguiti. Le persone guarite sono 1.101.448, 1529 in più rispetto a ieri, quelle decedute 8.515

Casi totali per provincia: Bari 373.952, Bat 99.797, Brindisi 106.268, Foggia 165.632, Lecce 225.513, Taranto 152.463. Residenti fuori regione 8.528. Provincia in definizione 3.632