Covid: quasi 300 nuovi casi in Puglia, 40 nel Brindisino. Due decessi, ricoveri in calo

Alri 273 casi di positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 40 nel Brindisino. Sono 22.533, invece, i tamponi eseguiti. Due i decessi. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 69 contagi, seguire Lecce con 53, Taranto con 52, Foggia con 45, Brindisi 40, Bat 13, Residenti fuori regione 3.

Le persone attualmente positive sono 3910, di queste 144 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 151) e 18 in Terapia intensiva (ieri erano 17). I tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono 4.656.738, i casi totali di positivi al Covid 277.988, le persone guarite 267.198 e quelle decedute 6.880.

Al Perrino sono ricoverati 6 pazienti in Malattie infettive e 8 in Pneumologia. Un decesso in Pneumologia: una paziente di 88 anni. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

I casi totali per provincia sono così distribuiti: Bari 100.882, Bat 28.696, Brindisi 22.113, Foggia 49.179, Lecce 32.855, Taranto 42.683, Residenti fuori regione 1.033, Provincia in definizione 547