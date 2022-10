Covid, 1365 nuovi contagi in Puglia nelle ultime 24 ore. Due decessi

Sono 1.365 nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 9.258 i tamponi registrati, due decessi. Il più alto numero di nuovi contagi si registra nella Asl di Bari con 466 positivi, a seguire Asl di Lecce con 329, poi Foggia con 172, Taranto con 169, Brindisi 130, Bat 85. Residenti fuori regione: 10. Provincia in definizione: 4.

Le persone attualmente positive sono 13.277, di queste 125 sono ricoverate in area non critica e 7 in Terapia intensiva. Per quanto riguarda l'ospedale Perrino di Brindisi attualmente ci sono 7 persone con Covid ricoverate in Malattie infettive, 2 in Pneumologia e 7 in Area mista. In Medicina interna di Ostuni ci sono 2 pazienti Covid e due anche nel Post Covid di Mesagne.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.486.282, i tamponi eseguiti 12.770.479, le persone guarite 1.463.909 e quelle decedute 9.096.Casi totali per provincia: Bari 479.050, Bat 127.750, Brindisi 140.538, Foggia 209.995, Lecce 306.385, Taranto 201.792. Residenti fuori regione: 15.701. Provincia in definizione: 5.071