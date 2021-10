Covid, Puglia: casi dimezzati nelle ultime 24 ore, ricoveri in discesa

Casi dimezzati in 24 ore con ricoveri in discesa. E' quanto registra il bollettino epidemiologico odierno (domenica 10 ottobre) della regione Puglia: 62 nuovi casi su 12.099 test giornalieri ed un solo decesso (ieri, sabato 9 ottobre erano 118 casi su 14.429 test).

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Provincia di Bari: 20, Provincia di Bat: 3, Provincia di Brindisi: 5, Provincia di Foggia: 7, Provincia di Lecce: 20, Provincia di Taranto: 6, residenti fuori regione: 0, provincia in definizione: 1.

Sono 2.382 le persone attualmente positive, di queste 135 ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva (in entrambi i casi uno in meno rispetto a ieri, sabato 9 ottobre). Al Perrino, invece, sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 2 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.