Covid, Puglia. Oltre 3700 gli attuali positivi, rimane stabile il numero dei ricoveri

Sono 127 i nuovi casi Covid-19 registrati nella regione Puglia nelle ultime 24 ore a fronte di 12.574 test. Il bollettino odierno (domenica 12 settembre) non riportam poi, nessun decesso. In provincia di Bari il numero più alto di positivi, 51, seguita da Lecce con 33, Foggia con 18, Bat con 11, Brindisi con 8 e Taranto con 3. Altri 3 sono di provincia in via di definizione. La Puglia conta, quindi, attualmente 3.741 persone positive. Quanto ai ricoveri, rimangono stabili sia in area non critica (182) che in Terapia Intensiva (21). Stabile, anche, il numero di ricoverati al Perrino: 5 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita, invece, 2 pazienti.