Covid, Puglia: sono 134 i nuovi casi, oltre 2mila gli attuali positivi

Sono 134 i nuovi casi Covid-19 rilevati nella regione Puglia nelle ultime 24 ore, su 21.315 test registrati. Un quadro che, sostanzialmente, rimane stabile nell'ultima settimana, con qualche picco di aumento. Ma come si legge nel bollettino odierno (sabato 16 ottobre 2021) diramato dal dipartimento regionale di Prevenzione della salute, la buona notizia arriva dai decessi: zero in 24 ore e la situazione ricoveri che rimane invariata: 134 persone in area non critica e 18 in terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 3 pazienti in Pneumologia e 1 in Malattie infettive. Il post Covid di Mesagne ospita 2 pazienti.

I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari: 20, Provincia di Bat: 23, Provincia di Brindisi: 7

Provincia di Foggia: 25, Provincia di Lecce: 43, Provincia di Taranto: 14, Residenti fuori regione: 2. Le persone attualmente positive sono 2.170. Dati complessivi dall'inizio della pandemia: 270.367 i casi totali, 3.895.676 i test eseguiti, 261.382 le persone guarite e 6.815 quelle decedute.