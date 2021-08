Covid, Puglia. Tre nuovi ingressi nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore: un decesso

Sale a 4.583 il numero degli attuali positivi al Covid-19 nella regione Puglia. Sono, infatti, 198 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 10.156 test effettuati. Le terapie intensive degli ospedali della regione ospitano tre nuovi pazienti rispetto a ieri: sono 25 in totale (erano 22 ieri sabato 28 agosto) e 241 i pazienti, invece, in area non critica, tre in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda l'ospedale Perrino di Brindisi, sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive (erano 7 ieri sabato 28 agosto) e 5 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti. Dai dati regionale, inoltre, si registra un solo decesso. Dei nuovi casi giornalieri, il numero più alto si riscontra nella provincia di Lecce, 64; segue la Bat con 50; Bari con 37, Foggia con 22, Brindisi con 16 e Taranto con 5. Quattro sono i residenti fuori regione.