San Pietro Vernotico: "Contagi in aumento, un positivo ogni 430 abitanti"

SAN PIETRO VERNOTICO – A San Pietro Vernotico ci sono attualmente 31 persone positiva al Covid: una ogni 430 abitanti. I dati sono stati forniti dal sindaco Pasquale Rizzo attraverso un bollettino diramato nella serata di oggi (venerdì 30 ottobre). Il primo cittadino riferisce di non avere indicazioni “in merito a quanti dei casi indicati sono asintomatici e quanti di contro manifestano problematiche differenti, che hanno magari comportato un ricovero ospedaliero. Il dato certo ed inconfutabile è che il numero è in continua salita”. “Questo fine settimana – prosegue il sindaco - si avrà un impatto rilevante di presenze sul territorio, entrando nel vivo la commemorazione dei defunti. Ci sarà un controllo per evitare assembramenti all’interno del cimitero, utilizzando tutte le forze che il Coc può coordinare”.

Rizzo rivolge un appello ai suoi concittadini: “Evitate, ove possibile, i giorni di maggiore afflusso: tra di noi ci sono tanti incolpevoli ed ignari asintomatici, ed ogni momento di possibile incontro è un momento di pericolo, soprattutto per la popolazione anziana e per quella che presenta problemi che rendono più deboli le difese immunitarie”. “Si possono accompagnare i nostri genitori o, e per chi è fortunato, i nostri nonni per commemorare i defunti - afferma ancora il sindaco - anche durante i giorni della prossima settimana: ritengo cambi poco o nulla rispetto ad un ricordo ed ad una commemorazione che dovrebbe andare ben oltre la ritualità di una data, se ciò espone noi ed i nostri cari a pericoli e problemi per l’avanzare della epidemia”.

“Rispettiamo le regole, restiamo a casa il più possibile, usciamo solo nei casi in cui è consigliato farlo per motivi di necessità, sia essa lavorativa o di altro genere, e facciamolo in tempi e modi che ci consentano, ove non si è costretti, di limitare ogni pericolo. Bloccare l’evoluzione oggi – conclude il sindaco - vuol significare avere una prospettiva di miglioramento più breve rispetto alla curva dei contagi che continua a salire inesorabile”.