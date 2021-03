Puglia. Aumentano i ricoveri e restano alti i decessi ma sono più di mille i guariti

Aumentano i ricoveri nelle ultime 24 ore negli ospedali Covid della Puglia e restano alti i decessi, sono 27 quelli registrati. Ma si contano, anche, più di mille persone guarite nella regione guidata dal presidente Emiliano che ha annunciato misure ancora più restrittive. Il bollettino di oggi, venerdì 19 marzo 2021, su 11636 test effettuati, registra 1785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia Bat, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test, 127.409 sono i pazienti guariti, 41.170 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 173.000, così suddivisi: 67.667 nella Provincia di Bari; 17.431 nella Provincia di Bat; 12.529 nella Provincia di Brindisi; 32.919 nella Provincia di Foggia; 15.509 nella Provincia di Lecce; 26.039 nella Provincia di Taranto; 642 attribuiti a residenti fuori regione; 264 provincia di residenza non nota.

Il bollettino del 19 marzo 2021 - regione Puglia

Emiliano: "Valutiamo misure più restrittive"

"Stiamo ragionando sull'ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal Governo nella zona rossa". A confermare il rischio di provvedimenti più restrittivi per la Puglia, è il presidente della Regione, Michele Emiliano, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Puglia. Evento che quest'anno si è svolto online a causa della pandemia.