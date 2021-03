Oltre 2mila positivi e 2mila ricoveri in Puglia. Nel Brindisino 5 decessi in due giorni

Oltre 2mila positivi e 2mila ricoveri in Puglia nelle ultime 24 ore, 32 i decessi, 3 nel Brindisino. Il bollettino epidemiologico del 27 marzo continua a raccontare di una curva che non accenna a scendere. I test registrati sono 12.742, i positivi sono 2008: 820 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia Bat, 233 in provincia di Foggia, 236 in provincia di Lecce, 400 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 32 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.830.453 test. I pazienti guariti sono 136.633, 1135 in più rispetto ieri. I casi attualmente positivi sono 45.637, di questi 2005 sono ricoverati, 8 in più rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 186.949 così suddivisi: 73.502 nella Provincia di Bari; 18.433 nella Provincia di Bat; 13.516 nella Provincia di Brindisi; 34.838 nella Provincia di Foggia; 17.213 nella Provincia di Lecce; 28.464 nella Provincia di Taranto; 671 attribuiti a residenti fuori regione; 312 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/uZbJk

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 34 pazienti in Medicina interna (2 in più rispetto a ieri) e 24 in Pneumologia (uno in meno rispetto a ieri). Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia (ieri erano 18), 16 in Medicina interna (ieri erano 12), 10 in Rianimazione (ieri erano 12).

Tre decessi al Perrino in Rianimazione: una donna di 79 anni, un uomo di 67 e uno di 78 (ieri altri due). I Post Covid ospitano 7 pazienti a Mesagne, 6 a Ceglie Messapica e 11 a Cisternino.