Covid, trend confermato: 40 nuovi contagi e nessun decesso

Anche il bollettino epidemiologico di oggi, giovedì 1 luglio 2021, sembra confermare il calo dei contagi nella regione Puglia. Sono, infatti, 40 i nuovi casi positivi su 6.204 test registrati, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oltre 250 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore e, fortunatamente, non si registrano decessi. Nelle province, i contagi maggiori si contano a Lecce, seguita dalla province di Bari, Brindisi e Taranto con 5 casi ciascuno. Solo 1 in provincia di Foggia, 1 caso di residente fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota. Nessun caso nella Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test, 244.012 sono i pazienti guariti, 2.727 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.381 così suddivisi: 95.200 nella Provincia di Bari; 25.591 nella Provincia di Bat; 19.813 nella Provincia di Brindisi; 45.161 nella Provincia di Foggia; 26.950 nella Provincia di Lecce; 39.485 nella Provincia di Taranto; 814 attribuiti a residenti fuori regione; 367 provincia di residenza non nota.

Aggiornamento ricoverati nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive, 6 in Pneumologia, 2 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 4 pazienti a Mesagne.