Scendono, ancora, i positivi al Covid: appena 600 i nuovi casi e nessun decesso

Appena 626 nuovi casi di Covid-19 su 4.474 test giornalieri e ancora un giorno senza decessi. E' quanto registra il bollettino regionale diramato oggi (lunedì 15 agosto 2022). Di seguito i nuovi casi distribuiti per provincia: Provincia di Bari: 158; Provincia di Bat: 37; Provincia di Brindisi: 70; Provincia di Foggia: 56; Provincia di Lecce: 206; Provincia di Taranto: 74; Residenti fuori regione: 24; Provincia in definizione: 1. Gli attuali positivi sono 37.475. Scendono ancora le persone ricoverate in area non critica (sono 391 rispetto ai 394 di ieri), mentre stabili a 15 i ricoverati in Terapia Intensiva. Nel Brindisino, tra gli ospedali di Brindisi ed Ostuni sono ricoverate 26 persone, 6 nel post Covid di Mesagne.