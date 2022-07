Covid: in Puglia oltre 92mila positivi, due i decessi e stabili i ricoveri

BRINDISI - Sono 92mila 797 le persone attualmente positive al Covid-19 nella regionae Puglia. E' quanto emerge dal bollettino regionale di oggi (lunedì 18 luglio 2022) che segnala, in particolare, 1.936 nuovi casi di contagio su poco più di 10mila 150 tamponi analizzati. Due i decessi a causa del virus. I dati per provincia: Bari: 594; Bat: 222; Brindisi: 185; Foggia: 208; Lecce: 425; Taranto: 247; Residenti fuori regione: 47; Provincia in definizione: 8. I pazienti ricoverati in condizioni non critiche sono 513, in terapia intensiva ci sono 16 persone. Una unità in meno in entrambi i casi rispetto a ieri (domenica 17 luglio 2022). Nel Brindisino sono ricoverate tra Brindisi ed Ostuni 43 persone. Sei nel post Covid di Mesagne.

Leggi il bollettino di oggi (lunedì 18 luglio 2022) al seguente link.