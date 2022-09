Covid, in Puglia 814 nuovi casi, 9 i ricoverati in terapia intensiva. Un decesso

Oggi (mercoledì 21 settembre 2022) in Puglia si registrano altri 814 casi di positività al Covid su 8.093 test eseguiti nelle ultime 24 ore ed una sola persona deceduta. I nuovi casi sono distribuiti nelle province di Bari (320), Bat (53), Brindisi (91), Foggia (87), Lecce (177), Taranto (68), residenti fuori regione (14), provincia in definizione (4). Delle 10.337 persone attualmente positive 109 sono ricoverate in area non critica (ieri 122) e 9 in terapia intensiva (ieri 10).

Leggi il bollettino regionale al seguente link.