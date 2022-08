Covid, Puglia: nuovi positivi sotto i mille, stabili i ricoveri. Tre i decessi

Sono 872 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime ore in Puglia su 5.815 test eseguiti con un tasso di positività al 14,9 per cento. Tre le persone decedute. Le persone attualmente positive sono 32.515, 312 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. Situazione, sostanzialmente, stabile. Nel Brindisino, tra gli ospedali di Brindisi ed Ostuni, sono ricoverate 28 persone, 4 nel post Covid di Mesagne. Di seguito i nuovi positivi per provincia: Bari 212, Bat 45, Brindisi 93, Foggia 96, Lecce 297, Taranto 86. Residenti fuori regione 35, di provincia in definizione 8.