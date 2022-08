Covid, in Puglia 890 nuovi casi e sei decessi. Ricoveri in discesa

Sono 890 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 7.857 test giornalieri registrati. Sei persone sono decedute. I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari: 247; Bat: 43; Brindisi: 94; Foggia: 99; Lecce: 242; Taranto: 129;Residenti fuori regione: 32; Provincia in definizione: 32. Delle 21.046 persone attualmente positive, 252 sono ricoverate in area non critica e 12 in terapia intensiva. Tra gli ospedali di Brindisi ed Ostuni sono ricoverate 20 persone. Un solo paziente nel post Covid di Mesagne. Leggi il bollettino di oggi al seguente link.