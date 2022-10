Covid, calano i contagi su base settimanale ma Puglia è a "rischio alto"

Puglia a "rischio alto" per i casi Covid. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che classifica così la regione, l'unica in Italia. Ma confortano, invece, i dati della fondazione Gimbe: secondo l'ultimo report, dal 19 al 25 ottobre sono diminuiti i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, passati a 362, e i nuovi contagi si sono ridotti del 9,8 percento rispetto alla settimana precedente. La situazione negli ospedali resta sotto la media nazionale: in area Medica l'incidenza è pari al 6 percento, nelle terapie intensive, invece, al 2,5 percento il tasso di occupazione.

Sono 1.213 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 8.653 test processati. Tre le persone decedute che portano a 9mila 164 il numero di decessi totali dall'inizio della pandemia. Nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 388; Provincia di Bat: 55; Provincia di Brindisi: 125, Provincia di Foggia: 103, Provincia di Lecce: 373, Provincia di Taranto: 152; Residenti fuori regione: 15; Provincia in definizione: 2. Le persone attualmente positive in Puglia sono 14.162, di queste 183 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva.