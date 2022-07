Covid in Puglia: calano attuali positivi e ricoveri. Sono 3 le vittime nelle ultime 24 ore

Altri 2.608 nuovi casi di positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore, 2.608 i test giornalieri e 3 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 676, poi Lecce con 646, Taranto con 466, Foggia con 265, Brindisi con 295 e Bat con 187. Residenti fuori regione: 66; Provincia in definizione: 8. Diminuscono le persone attualmente positive che 56.520 di ieri (sabato 30 luglio 2022) passano a 55.227 di oggi (domenica 31 luglio 2022), di queste 486 sono ricoverate in area non critica e 15 in Terapia intensiva.

Leggi il bollettino di oggi, domenica 31 luglio 2022 al seguente link.