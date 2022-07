Preoccupa la crescita dei contagi: oltre 10mila in 24 ore, 10 i decessi

Allarmanti i dati di oggi (martedì 5 luglio 2022) diffusi dal Dipartimento Prevenzione della salute della regione Puglia nel bollettino Covid: sono 11mila 642 i nuovi positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore (32.527 quelli processati) con 10 decessi. Continua, quindi, a salire la la curva epidemica nella regione e per la prima volta, dopo molte settimane, si supera quota diecimila. In aumento anche i ricoveri: quattro in più quelli nelle terapie intensive, per un totale di 18, mentre i ricoveri ordinari sono 380, sette in più sempre rispetto alla giornata di ieri (lunedì 4 luglio 2022).

In provincia di Brindisi sono ricoverate 39 persone. All’ospedale Perrino quasi saturi i reparti di Malattie Infettive e Pneumologia, dove sono rispettivamente ricoverati 16 (su 20 posti letto disponibili) e tre (su quattro posti letto disponibili) pazienti. Sempre al Perrino, in area mista, si trovano 13 persone. Resta un solo posto letto libero nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Ostuni, dove sono ricoverate sette persone. Nel posto Covid di Mesagne sono ospitati otto pazienti.

I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 3.526; Provincia di Bat: 941Provincia di Brindisi: 1.306; Provincia di Foggia: 1.312; Provincia di Lecce: 2.742; Provincia di Taranto: 1.581; Residenti fuori regione: 200, Provincia in definizione: 34. Le persone attualmente positive sono 64.986. Consulta il bollettino regionale di oggi, martedì 5 luglio 2022.