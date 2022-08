Covid, Puglia: altri 1.763 nuovi casi ma nessun decesso, stabili i ricoveri

Situazione pressoché stabile nella regione Puglia per quanto riguarda i contagi da Covid-19: sono 1.763 i nuovi casi indicati nel bollettino regionale di oggi (domenica 7 agosto 2022) su 10.138 test processati. Nessun decesso a causa del virus. La provincia con maggiori casi è quella di Bari con 473 seguita da Lecc con 452, Taranto con 296, Brindisi con 184, Foggia con 183 e Bat con 111. 54 i residenti fuori regioni e 10 i casi in cui la provincia è in corso di definizione.



Sono 45.739 le persone attualmente positive. Quanti ai ricoveri rimangono stabili: 420 in area non critica e 17 in terapia intensiva. Nel Brindisino i ricoverati totali tra Brindisi ed Ostuni sono 39, 5 nel post Covid di Mesagne. Dati complessivi dall'inizio della pandemia in Puglia: 1.417.641 i casi totali, 12.228.666 i test eseguiti, 1.363.026 le persone guarite e 8.876 le persone decedute.