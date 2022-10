La Puglia torna "zona a rischio", il Covid non frena: contagi in aumento

Nella settimana 28 settembre-4 ottobre la Regione Puglia ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da Sars-CoV-2 del 0,6 per cento. Negli ultimi 14 giorni (21 settembre-4 ottobre) si rileva un'incidenza di 373 casi positivi per 100mila abitanti. E' il quadro registrato dalla Fondazione Gimbe nell'ultimo rapporto che colloca la Regione Puglia nella zona ad "alto rischio". In particolare, i nuovi casi di positività al Covid-19, rispetto alla settimana precedente, sono aumentati rispettivamente: Lecce 59,7 per cento, Brindisi 50,4 per cento, Bari 33,8 per cento, Taranto 37,9 per cento, Foggia 32,2 per cento, Bat 23,8 per cento.

A livello nazionale continuano, però, a diminuire i decessi: 281 negli ultimi 7 giorni (di cui 6 riferiti a periodi precedenti), con una media di 40 al giorno rispetto ai 44 della settimana precedente. Preoccupa, invece, il dato dell'occupazione dei posti letto: gli ingressi in terapia intensiva, dopo aver toccato la scorsa settimana il minimo dal luglio 2021, sono quasi raddoppiati con una media mobile a 7 giorni di 21 ingressi/die vs 11 ingressi/die. In termini assoluti, i posti letto Covid in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 125 il 25 settembre, sono risaliti a quota a 155 il 4 ottobre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 3.293 il 24 settembre, sono arrivati a quota 4.814 il 4 ottobre. In Puglia l'occupazione dei posti letto si attesta al 2 per cento nelle terapie intensive e al 4,9 per cento in area medica.

Il bollettino epidemiologico dell'8 ottobre 2022

Sono 1.408 i casi registrati oggi (sabato 8 ottobre 2022) su 6.475 test giornalieri. Otto le persone decedute. Per ora delle 12.862 persone positive, solo 132 sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva. Il nuovi casi in provincia sono così distribuiti: Provincia di Bari: 483; Provincia di Bat: 60; Provincia di Brindisi: 163; Provincia di Foggia: 160, Provincia di Lecce: 358 Provincia di Taranto: 164; Residenti fuori regione: 17, Provincia in definizione: 3.