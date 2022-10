Covid, in Puglia 1.122 casi positivi e un decesso: 500 nuovi contagi in una settimana

Sono 1.122 i nuovi casi di positività al Covid su 8mila 540 test giornalieri registrati nel bollettino epidemiologico regionale di oggo, domenica 9 ottobre 2022. Una persona è deceduta. I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari 357, provincia Bat 46, provincia di Brindisi 143, provincia di Foggia 97, provincia di Lecce 321 e provincia di Taranto 138. Sono residenti fuori regione altre 16 persone risultate positive in Puglia. Delle 12mila 678 persone attualmente positive, 136 sono ricoverate in area non critica e cinque in terapia intensiva. Di queste 15 sono ricoverate tra gli ospedali di Brindisi ed Ostuni. Nel post Covid di Mesagne ci sono 3 pazienti.

Leggi il bollettino di oggi