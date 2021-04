A Brindisi 123 nuovi casi in dieci giorni: "Adottare comportamenti responsabili"

BRINDISI - Continuano ad aumentare i contagi anche in città, nonostante la zona rossa. Il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in un post su Facebook, ha comunicato i nuovi dati ricevuti dalla Prefettura aggiornati al 30 marzo. "I casi positivi nella città di Brindisi sono 489, erano 366 nell’ultimo aggiornamento che ho riportato relativo al 20 marzo".

Nel grafico elaborato dall’Uosd Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi, con i dati relativi all’ultimo report dell’Asl Brindisi pubblicato il 30 marzo, è evidente la salita della curva dei contagi a partire dal 14 marzo, data in cui avevamo solo 240 positivi".

"Dall’ospedale ci giungono notizie drammatiche di perdite premature a causa del Covid, vorremmo non fosse così e invece la realtà in questo momento è molto dura. Una prova che deve unirci e responsabilizzarci sempre di più, per la tutela della nostra vita e di quella degli altri. L’appello che faccio a tutti i cittadini e le cittadine è di avere comportamenti responsabili in vista delle festività pasquali. Anche quest’anno non possiamo fare le grandi riunioni familiari, né organizzare la Pasquetta all’aperto, è l’ennesimo grande sacrificio ma questa volta abbiamo davanti a noi l’orizzonte di speranza del vaccino. Siamo tutti e tutte stanchi ed è proprio ora che non dobbiamo mollare. Forza"