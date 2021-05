Covid. Vaccinazioni: fondamentale l'apporto dei medici di medicina generale

BRINDISI - Sono circa 3.500 le dosi somministrate ieri ( sabato 8 maggio) nella Asl di Brindisi e tra queste 2.400 le vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale. Donato Monopoli, responsabile dell’ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività di medicina generale del distretto sociosanitario di Fasano, sottolinea che "i numeri raggiunti negli ultimi giorni sono stati possibili grazie anche al fondamentale apporto dei medici di medicina generale, che hanno mandato a regime il sistema messo a punto per vaccinare le categorie di loro competenza: utenti non deambulanti, anziani ed estremamente vulnerabili su tutti".

"Il nostro sforzo iniziale – aggiunge Monopoli, che è anche segretario regionale della Fimmg, la federazione italiana dei medici di medicina generale – è stato rivolto all'ottimizzazione dei tempi per riuscire a vaccinare il maggior numero possibile di pazienti: dopo i test iniziali mirati a perfezionare al sistema, possiamo dire di ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti". L'attività dei medici di famiglia parte dalla compilazione delle liste da comunicare alla Asl con le persone fragili da vaccinare, continua con la prenotazione delle dosi giornaliere di vaccino in base alle proprie necessità e alla disponibilità di fiale nei frigoriferi della farmacia dell'ospedale Perrino e prosegue con il prelievo delle dosi nei punti di ritiro allestiti dall'Asl nei quattro distretti sociosanitari della provincia.

"Ogni utente presente nelle nostre liste viene contattato telefonicamente e per ognuno viene predisposta tutta la documentazione necessaria: sappiamo bene che ogni paziente immunizzato rappresenta un passo avanti nella campagna vaccinale".