Covid. Vaccini, programmata giornata di recupero per over80 e fascia 70-79 anni

BRINDISI - Sono circa 3.500 le vaccinazioni in programma oggi nella Asl di Brindisi: seconde dosi per soggetti fragili con allergie, personale scolastico e forze dell'ordine, tra cui somministrazioni per agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale. Nel target della giornata rientrano anche le vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale, negli hub e negli studi, e riservate ai soggetti estremamente vulnerabili.

Domenica 23 maggio è stata programmata una giornata di recupero per gli over 80 (di mattina) e per gli utenti con età 70-79 anni (nel pomeriggio). Saranno attivi i centri di Bozzano a Brindisi, palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, Fasano-Conforama e palestra della scuola Falcone a Mesagne.

Queste le modalità di prenotazione Cup per la giornata del 23 maggio: numero verde 800 888388 attivo solo da rete fissa, oppure 080 9181603 attivo da rete fissa e da cellulare, farmacie della provincia, sportelli Cup e servizi on line del sito.