In arrivo 8.600 dosi di vaccini Moderna all'ospedale Perrino

BRINDISI – Domani, 13 gennaio, arriveranno a Brindisi i furgoni Sda, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 8.600 dosi di vaccini Moderna. Nelle prime ore di giovedì, infatti, alcuni mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini per concludere il loro viaggio raggiungendo la destinazione finale dell'ospedale Perrino di Brindisi.