Alla Casa del Turista i tamponi molecolari per gli equipaggi della regata

BRINDISI - In occasione della regata Brindisi-Corfù, il circolo della vela ha richiesto alla Asl di effettuare i tamponi molecolari agli equipaggi, obbligatori per l’arrivo in Grecia, nel rispetto delle norme anti Covid, per chi non ha ancora completato il ciclo vaccinale da almeno 15 giorni. Grazie alla disponibilità del laboratorio di Patologia clinica del Perrino è stato possibile offrire un servizio in loco per evitare ai velisti inutili spostamenti e assembramenti nell’ospedale.

“Sono circa 50 i tamponi effettuati ieri, venerdì 11 giugno 2021, (tutti negativi) - dice il direttore del laboratorio Angelo Santoro - e oltre cento prenotati nella giornata odierna. La partenza è programmata per domenica mattina e il tampone va fatto nelle 48 ore precedenti. Offrire tale opportunità sul lungomare, di fronte alle imbarcazioni ormeggiate, ha rappresentato la soluzione migliore soprattutto per chi è arrivato con mezzi navali o aerei da altre regioni o da altri paesi e non ha quindi un mezzo proprio”.