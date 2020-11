Covid: ricoveri in aumento e due decessi all'ospedale Perrino

BRINDISI - Aumentano i ricoverati con positività al Covid-19 all'ospedale "Perrino" di Brindisi. Rispetto all'aggiornamento fatto ieri dalla Asl di Brindisi, sono 8 in più i pazienti ricoverati in Medicina interna che da 5 passano a 13. Stabile, invece, il numero dei ricoverati in Malattie infettive che sono 18, 17 in Pneumologia, 13 in Medicina interna, 7 in Rianimazione e 8 nel post Covid di Mesagne. Si segnalano, purtroppo, nelle ultime 24 ore, due decessi: si tratta di una paziente di 60 anni deceduta ieri sera nel reparto di Malattie infettive e una paziente di 69 anni nella notte tra sabato e domenica in Terapia intensiva.