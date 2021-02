Disagio sociale, McDonald’s donerà 100 pasti caldi a settimana

“Sempre aperti a donare”: un’iniziativa a sostegno delle comunità locali partita in diverse città e che porterà entro marzo 2021 alla distribuzione di 100mila pasti caldi alle strutture che offrono accoglienza a persone in difficoltà

BRINDISI – L’iniziativa sempre aperti a donare arriva a Brindisi, dove McDonald’s e fondazione per l’infanzia "Ronald McDonald" doneranno 100 pasti caldi ogni settimana, fino a marzo a una struttura caritativa del territorio che offre accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionata con banco alimentare Puglia. Il ristorante McDonald’s di viale Caduti di via Fani sarà coinvolto da vicino nel progetto: il

team di lavoro del ristorante si occuperà della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla parrocchia santuario Mater Domini.

Le donazioni nella città di Brindisi, nella cui provincia McDonald’s conta 2 ristoranti, fanno parte del progetto "Sempre aperti a donare", lanciato da McDonald’s, fondazione per l’infanzia "Ronald McDonald" e "Banco Alimentare". L’iniziativa, partita nel mese di dicembre, vuole

portare conforto a chi è in difficoltà. Per questo, il progetto prevede la donazione di 100mila pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in diverse città italiane.

Questa iniziativa conferma e consolida l’impegno che lega McDonald’s e fondazione per l’infanzia "Ronald McDonald" al Paese e alle comunità locali con l’obiettivo di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato dalle associazioni benefiche con cui collabora, specie

nel difficile momento che stiamo attraversando, segnato dall’emergenza Covid.