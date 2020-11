Un altro operatore positivo al Covid, resta chiusa la Perasso

BRINDISI - Non si riapriranno domani, lunedì 23 novembre, le porte del plesso scolastico Perasso, del comprensivo centro I Perasso-Virgilio di Brindisi. L'istituto, infatti, resterà chiuso a causa di un altro caso di positività da Covid. In queste ore è giunta notizia di un operatore scolastico che è risultato positivo al tampone e su cui l’Asl dovrà effettuare ulteriori accertamenti. Nell’attesa dell’esito, pertanto, la scuola Perasso resterà chiusa. Il 17 novembre, il sindaco Riccardo Rossi, ne aveva disposto la chiusura a causa della positività al Covid di una insegnante e il provvedimento di chiusura era stato disposto fino a ieri, sabato 21 novembre.

Anche a San Pietro Vernotico, il sindaco Pasquale Rizzo, con ordinanza, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza, per la sola giornata di domani, lunedì 23 novembre, per alunni e docenti oltre che del personale di supporto educativo agli alunni con disabilità, che frequentano le sezioni “B” ed “E” della scuola dell’infanzia del plesso scolastico De Gasperi. Un bambino della sezione B, infatti, è risultato positivo al Covid, pertanto, le aule e i bagni saranno sanificati.