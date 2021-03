Infermieri no vax nel Brindisino: avviati 4 procedimenti disciplinari

BRINDISI - "Il vaccino è l'unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere il virus e gli operatori sanitari che decidono di non vaccinarsi mettono a rischio la salute dei pazienti e la loro stessa". Così il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha commentato la decisione di avviare un procedimento disciplinare per quattro infermieri che avrebbero dichiarato, esplicitamente, di non volersi vaccinare. Accertamenti sono in corso, invece, su 260 dipendenti dell'Azienda sanitaria, di cui 34 medici, 83 infermieri e 14 operatori socio sanitari che non hanno ancora ricevuto la prima dose di siero “Pfizer” e che non hanno ancora avuto modo di chiarirne le ragioni.

"Queste persone, medici, infermieri, oss - spiega il direttore generale - pongono la direzione in una situazione già difficile perchè dobbiamo far fronte alla carenza di organico, a cercare di non ridurre i servizi in reparti, soprattutto, delicati. Molte di queste persone operano, proprio, in reparti dove ci sono pazienti molto fragili. Il porcedimento disciplinare - spiega ancora Pasqualone - serve a valutare le condizioni e a chiarire le cicostanze. C'è una norma regionale e anche nazionale che parla di sicurezza nei luoghi di lavoro e bisogna rispettarla." Sarebbero, al momento, 135 gli operatori "no vax" ma lo stesso Pasqualone chirisce che il numero potrebbe aumentare, seppure la situazione è in evoluzione e non sono escluse ulteriori decisioni.

Tutti gli operatori non vaccinati sono al momento in ferie forzate: il primo provvedimento assunto in tal senso, portava la firma della direzione sanitaria dell'ospedale “Perrino” di Brindisi. I procedimenti disciplinari potrebbero concludersi con una sanzione, o con altri provvedimenti.