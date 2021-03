Perrino, i disagi di un paziente Covid: "Da 10 giorni in attesa di un fisioterapista"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un paziente affetto da Covid, attualmente ricoverato presso l'ospedale Perrino che attende dal 12 marzo di trattamento fisioterapico richiesta a seguito di valutazione fisiatrica.

"?Sono ricoverato dal 30 gennaio 2021, inizialmente, nel reparto Rianimazione Covid dove, in seguito a positività, sono stato intubato e tracheostomizzato per una sindrome da distress respiratorio acuto. Il 2 marzo sono stato trasferito presso il reparto di Pneumologia Covid dello stesso nosocomio. In seguito all'insufficienza respiratoria da danni Covid e alla grave tetraipostenia da allettamento prolungato, il 9 marzo il medico del reparto di Pneumologia ha richiesto una valutazione fisiatrica, che è stata espletata il 12 marzo, a cui è seguita indicazione all'avvio del trattamento fisioterapico. ?Ad oggi nessun fisioterapista in servizio presso l'ospedale Perrino è venuto a trattarmi.

?Ritengo tale condotta non deontologica, irresponsabile e soprattutto nociva per la mia salute e per tutti i pazienti che versano nelle mie stesse condizioni, non semplici da affrontare e superare sia sul piano emotivo che motorio. Al momento non è dato sapere nulla in merito e io come gli altri pazienti continuamo ad attendere che venga soddisfatto il diritto alla salute. ?Colgo l'occasione per ringraziare tutti i medici, i coordinatori inferimieristici, gli infermieri e Oss dei reparti Rianimazione e Pneumologia Covid dell'ospedale Perrino di Brindisi per la grande umanità e professionalità che quotidianamente dimostrano nei confronti di tutti noi pazienti e delle nostre famiglie."