Brindisi, screening popolazione scolastica: un positivo su oltre 1300 test

BRINDISI - Ieri, sabato 9 gennaio, si è conclusa la terza giornata dello screening anti covid della popolazione scolastica che coinvolge i 9 Istituti comprensivi di Brindisi.

La giornata di sabato 9 gennaio è stata dedicata all’Istituto comprensivo Sant’Elia-Commenda. Sono stati effettuati 619 test rapidi tra: 455 alunni, 121 docenti, 28 personale Ata e 15 educatori. È risultato positivo un solo alunno ed è stato subito comunicato all’Asl per procedere con la verifica del test molecolare.

Nei primi 3 giorni dello screening sono stati effettuati 1319 test tra alunni e personale scolastico ed è risultato positivo un solo studente. Si procederà da lunedì 11 gennaio con gli Istituti comprensivi: Casale, Centro 1, Centro, Santa Chiara, Bozzano e Commenda.

Ringrazio gli uomini e le donne del personale sanitario e i volontari della Protezione civile, del Cisom e della Croce Rossa per il grandissimo lavoro che stanno offrendo, l’Asl per il supporto e tutto il materiale necessario, i dirigenti scolastici e i loro referenti amministrativi che stanno gestendo l’organizzazione delle scuole e le famiglie per la risposta positiva.