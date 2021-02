Covid. Vaccino al personale scolastico, entro lunedì 2500 somministrazioni

Continuano le vaccinazioni per gli over 80, sia a Brindisi che nel centro vaccinale territoriale di San Pietro Vernotico

BRINDISI - Proseguono le vaccinazioni per il personale scolastico in provincia di Brindisi: fino a lunedì saranno circa 2.500 le somministrazioni riservate agli operatori della scuola. Ne dà notizia il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl, Stefano Termite. Nel fine settimana i docenti e gli altri operatori scolastici saranno vaccinati nel centro del quartiere Bozzano e in altri due punti vaccinali attivi a partire da domani, sabato 27 febbraio: a Brindisi la palestra dell’istituto Leonardo da Vinci (PalaVinci), in via Chimienti, e a San Donaci la scuola primaria di via Machiavelli.

Anche nel Pta di Fasano sabato in programma vaccinazioni per il personale scolastico, mentre nel centro vaccinale di via Frascata, a Oria, le vaccinazioni per gli operatori della scuola sono in calendario lunedì. Accanto a quelle degli operatori scolastici, continuano le vaccinazioni per gli over 80: lunedì nel centro del quartiere Bozzano, a Brindisi, e nel centro vaccinale territoriale di San Pietro Vernotico.