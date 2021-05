Vaccino ai maturandi: tocca al Palumbo e al Morvillo Falcone

BRINDISI - Proseguono nella Asl di Brindisi le vaccinazioni per gli studenti. Oggi (lunedì 31 maggio) sono in programma 300 somministrazioni di vaccino anti Covid per i ragazzi di due scuole brindisine: il liceo Palumbo, al PalaVinci, e l'istituto professionale Morvillo Falcone, nel centro vaccinale allestito nella scuola Marconi Flacco. Ieri (domenica 30 maggio) sono state 3.300 le vaccinazioni nei centri attivi sul territorio, tra cui circa 1.300 somministrazioni per i maturandi.

La copertura vaccinale con la prima dose è dell’89 percento per i residenti con più di 80 anni di età, dell’86 percento per le persone nella fascia 70-79, e ha superato il 65 percento nella fascia 60-69. Agli over 80 sono state somministrate oltre 25.000 prime dosi e 22.000 seconde dosi. Sono circa 100.000 le prime dosi somministrate finora complessivamente a persone dai 50 ai 79 anni.